- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, urmand sa fie discutata situația de securitate in contextul razboiului de la granița, raportul CSAT pe anul 2023 și progresele din domeniul apararii.

- Natalitatea se prabușește in Romania. In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani. Deja acest trend s-a accentuat in ultimii ani și pe fondul sprijinului redus oferit de stat parinților. Mulți parinți care…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca a avut o intalnire pe tema aderarii la Schengen cu președinta Comisiei Europene, premierul bulgar, canceraul austriac, dar și cu „șerpașii noștri”. Potrivit Dicționarului Explicativ al limbii romane, „șerpașul”…

- Israelul a anunțat ca și-a reluat campania militara in Gaza, vineri, chiar in momentul in care armistițiul prelungit cu Hamas urma sa expire, potrivit Politico. „Forțele de aparare israeliene (IDF) au reluat luptele impotriva organizației teroriste Hamas in Gaza”, au declarat Forțele de aparare israeliene…

- Președintele Klaus Iohannis va organiza vineri, 1 Decembrie, la pranz, o recepție la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la care vor fi prezenți cateva sute de invitați. Printre ei nu se numara și președinții partidelor de opoziție, George Simion (AUR) și Catalin Drula (USR). “Probabil…

- Președintele Klaus Iohannis afirma, intr-o declarație pentru ziarul Libertatea, ca prin turneul pe care il efectueaza in prezent in Africa a “repus Romania pe radarul african”, iar dupa parerea dansului, romanii apreciaza acest lucru. Intrebat de reporterul Libertatea de ce nu face publice cheltuielile…

- Președintele Klaus Iohannis și prima doamna au incheiat vizita in Tanzania, din turneul african de 10 zile și au avut parte de mii de surprize: pe langa dansul safarian al primei doamne, cei doi soți au fost tratați ca niste adevarați regi. La petrecerea de adio din Zanzibar, Iohannis și soția au avut…

- Președintele Klaus Iohannis face, in perioada 14-23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Klaus Iohannis a ajuns astfel luni seara in Kenya. Oficialii guvernamentali kenyeni…