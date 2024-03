Țarile NATO implementeaza un model de aparare aeriana rotativa, cu baterii staționate in Lituania, ca raspuns la apelurile statelor baltice de a spori capacitațile de aparare ale Europei in regiune. Potrivit ministrului lituanian al apararii, Arvydas Anusauskas, care a vorbit despre modelul de aparare in cadrul unei conferințe de presa joi, sistemele de aparare vor […] The post Scut aerian NATO, desfașurat in Lituania. Sistemul Patriot va fi cel mai apropiat de granițele Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .