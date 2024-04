Ucrainenii au arestat doi spioni ai rușilor. Care era acoperirea folosită Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunțat vineri arestarea a doua persoane suspectate ca s-au dat drept mecanici pentru a se deplasa in nord-estul țarii, a identifica poziții militare și a le transmite Rusiei pentru a le bombarda. Serviciile rusești le-ar fi dat instrucțiuni acestor persoane sa identifice pozițiile liniilor de aparare ale armatei ucrainene […] The post Ucrainenii au arestat doi spioni ai rușilor. Care era acoperirea folosita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

