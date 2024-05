Europa se unește pentru o inițiativă istorică: crearea unui consorțiu al producției de arme pentru a concura cu SUA Dezvoltarea industriei de aparare europeana intra intr-o noua era odata cu lansarea ideii formarii unui consorțiu european de arme, propus de catre Rheinmetall. Acest consorțiu uriaș are ca scop consolidarea poziției europene in competiția globala și rivalizarea mai eficienta cu producatorii americani de armament. Rheinmetall, beneficiar major al creșterii cheltuielilor pentru aparare in urma invaziei […] The post Europa se unește pentru o inițiativa istorica: crearea unui consorțiu al producției de arme pentru a concura cu SUA appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

