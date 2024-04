Elveția nu mai e un refugiu pentru banii rușilor: Peste 14 miliarde $ blocate. Care sunt cele mai importante active Elveția a blocat active rusești in valoare de 13 miliarde de franci (14,3 miliarde de dolari) deținute in aceasta țara, inclusiv peste 7 miliarde de franci in rezerve și active ale bancii centrale de la Moscova, potrivit Bloomberg. In 2023, autoritațile elvețiene au blocat 580 de milioane de franci in active financiare și alte doua […] The post Elveția nu mai e un refugiu pentru banii rușilor: Peste 14 miliarde $ blocate. Care sunt cele mai importante active appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Romania will likely return to international debt markets later this year because of strong investor appetite for bonds, Treasury Chief Stefan Nanu said, according to Bloomberg. The eastern European nation has already raised over $8 billion in both dollar and euro-denominated debt, Nanu said in an…

- Comisia responsabila de alegerile din Rusia a transmis ca sistemul sau de vot online s-a defectat vineri din cauza numarului mare de persoane care au incercat sa voteze in acest mod. In prima din cele trei zile de vot, aproximativ 500.000 de persoane au votat online in cursul diminetii numai la Moscova,…

- China called on the US to stop “unreasonably suppressing” TikTok, as the app used by 170 million Americans moves to the center of lingering tensions between the superpowers, according to Bloomberg. “The US should respect the market economy and the principle of fair competition,” Commerce Ministry spokesman…

- German Chancellor Olaf Scholz wants to deepen economic ties with Thailand, Malaysia and the Philippines as Europe’s largest economy looks to diversify trade relations in Asia and become less dependent on China, according to Bloomberg. Scholz will receive leaders of the three Southeast Asian countries…

- Hungary managed to unblock about E2 billion in European Union funds as Prime Minister Viktor Orban’s government made further progress in the recovery of crucial financing, according to Bloomberg. The European Commission unlocked the latest tranche after Hungary met so-called thematic conditions relating…

- Grupul celor mai influente 20 de state ale lumii (G20) este atat de divizat cu privire la conflictele din Gaza și Ucraina incat va evita cu totul problemele geopolitice in acest an, reducand astfel nivelul de ambiție și lista obiectivelor, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Eliminarea tuturor…

- The European Union estimates it will need to more than double its electricity generation by the middle of the century and boost renewables to reach its ambitious goal of climate neutrality, according to Bloomberg. To pursue emissions reduction targets recommended by scientists for the next decade, power…