Stiri pe aceeasi tema

- Este un moment special in familia Biancai Adam. Fosta concurenta de la America Express iși sarbatorește mama, așa ca nu avea cum sa nu ii fie alaturi. Și-a dorit sa o surprinda de ziua ei de naștere, chiar daca, inițial, a mințit-o pe Mikey și i-a spus ca nu va ajunge in Craiova astazi.

- De curand, s-a zvonit ca Iuliana Pepene și iubitul ar fi ajuns la desparțire. Cei doi erau impreuna de aproape un an, iar in luna februarie, au fost intr-o vacanța de lux in Tanzania. Fosta concurenta de la America Express a pus punct speculațiilor referitoare la o posibila separare.

- Alexia Eram are multa grija de coropul sau, motiv pentru care merge la sala in mod frecvent și consuma alimente sanatoase. De data aceasta, a ținut post intermitent timp de 36 de ore și a surprins pe toata lumea cu decizia luata.

- Estera Buble a participat la America Express – Drumul Imparaților, alaturi de sora ei, Lidia Buble. Daca Lidia e mereu sub lumina reflectoarelor prin prizma meseriei sale de cantareața, Estera Buble este o fire discrete.

- Alexia Eram este extrem de activa in mediul online, mai ales in urma participarii la America Express. De curand, frumoasa iubita a lui Mario Fresh și-a uimit fanii cu ultima postare, iar asta pentru ca s-a fotografiat alaturi de bunica sa. Iata cat de bine seamana cele doua!

- Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au ajuns la un moment deosebit in viața lor de cuplu și anume patru ani de la inceputul relației lor. Intr-un gest emoționant și plin de dragoste, artista a impartașit un mesaj special pe rețelele de socializare.

- Iuliana Pepene și iubitul sau, Alex Roman, au plecat in vacanța. Frumoasa prezentatoare de la Antena 1 și partenerul ei au dat temperaturile scazute din Romania și au ales sa se relaxeze, la inceputul lunii februarie 2024, pe o insula exotica. Iata ce destinație exotica a ales de aceasta data fosta…