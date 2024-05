Mia Scarlat: ”Ghena de gunoi era normalitatea lor, era casa lor.”

Stiri pe aceeasi tema

- Joaca unor copii de-a selfie-urile pe vagoane sau stalpi de tensiune poate duce chiar la pierderea unui braț sau picior, avertizeaza prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu. Arsurile prin electrocutare și flama electrica sunt cauzate de comportamente indraznețe sau chiar imprudente. De exemplu, adolescenții…

- David Popovici, unul dintre ambasadorii Hope and Homes for Children, face parte din noua campanie a fundației care iși propune sa construiasca de la zero o casa familiala familiala pentru 12 copii cu nevoi speciale medii și severe, care acum stau intr-un centru de plasament din Sectorul 5. ...

- Hotelul Palace din Constanța, candva o parte emblematica a municipiului Constanței, și-a pierdut din stralucirea de care ne amintim cu placere. Situat in imediata apropiere a marii, cu vedere spre plaja și apa, imobilul a ajuns zilele acestea locul in care petrecareții aleg sa petreaca admirand marea.Din…

- Parcul Herastrau, odata considerat o oaza de liniște și natura in mijlocul agitației urbane a Bucureștiului, a cazut intr-o stare deplorabila, devenind cunoscut acum sub numele de „Groapa de gunoi Parcul Herastrau”. Bucureștenii care au ieșit pentru o alergare luni dimineața au fost intampinați nu doar…

- Nicaieri nu vom pute fi fericiți așa cum vom putea fi acasa. Declarația a fost facuta de Teodor Cirnaț, Doctor Habilitat in Drept in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra”. ”Noi de mici copii spunem ca cel mai fericit poți fi doar acasa. Noi am nascut acești 9 copii pentru ca noi la batrinețe sa avem un…

- Mai multe incendii au izbucnit in aceasta seara, cam in același moment, in zona Bistrița Lac – Autogara. Primul a izbucnit la un garaj de la intersecția strazilor 1 Mai și Ana Ipatescu. Pompierii deja au sosit la fața locului. Al doilea, la o ghena de gunoi de la blocurile de pe Unirii cu Nicu […] Articolul…

- Banca Mondiala propune un impozit de 20% pe salarii pentru o anumita categorie de romani. Recomandarile experților vin in contextul regandirii impozitarii in Romania. Scenariile luate in calcul de Banca Mondiala sunt urmatoarele: impozit de 10% pentru salariile de 4.000 lei brut, impozit de 20% pentru…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a izbucnit intr-o postare pe rețelele de socializare. Edilul a dezvaluit grave nereguli in domeniul infrastructurii și salubrizarii. In postarea sa, Cristian Popescu Piedone a relatat cum, in timp ce efectua o inspecție de rutina a descoperit un șir de…