Stiri pe aceeasi tema

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Nicoleta și vecina care are frizeria de la parterul blocului in care femeia locuiește, duc lupte crunte. Totul ar fi inceput de cand frizerița și-ar fi deschis afacerea chiar sub balconul Nicoletei. Scandalul dintre cele doua s-a amplificat și, de la simple amenințari, s-a ajuns la fapte, sau cel puțin…

- Patriarhul Daniel sfințește astazi capela de la Parlament, promisiunea facuta de președintele Senatului, Nicolae Ciuca. „Astazi, la Conferința 'Leadership politic in identitate creștina' organizata de Grupul de Rugaciune al Parlamentului, am promis ca voi sprijini ideea de a crea o capela in cladirea…

- Ioana este disperata de cand fratele ei a plecat din spital. Toader este de negasit de pe 28 februarie, iar acum sora lui incearca sa afle ce s-a intamplat. Telefonul lui este și in prezent de negasit.

- Edgar Ie (29 de ani), fundașul central al celor de la Dinamo, a oferit un interviu pentru GSP.ro in care a vorbit despre adaptarea sa in Romania la o luna de la transferul la alb-roșii și a povestit cum a fost pentru el perioada in care a fost la FC Barcelona, unde a fost coleg cu Messi, Suarez, Neymar…

- In Apuseni, oameni cu suflet mare! Intr-o comuna de pe Valea Arieșului, cațiva tineri au reparat casa unor copii orfani In Apuseni, oameni cu suflet mare! Intr-o comuna de pe Valea Arieșului, cațiva tineri au reparat casa unor copii orfani In Lupșa, județul Alba, tinerii liberali din comuna, conduși…

- Elena a cerut ajutorul la Acces Direct pentru a-și salva fratele. Acesta locuiește impreuna cu soția care ii vrea raul și ii interzise sa vorbeasca cu alte persoane. Femeia este disperata și a cerut ajutorul autoritaților, dar nu a avut loc nicio schimbare.

- Angela și Ion au devenit parinți in urma cu 44 de ani, atunci cand femeia a adus pe lume o fetița. Micuța a fost nascuta prematur la un spital din Alexandria, dar la atația ani distanța, cei doi cred ca, de fapt, fiica lor a fost furata din spital și data altei familii.