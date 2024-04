Stiri pe aceeasi tema

- Dumitrița are o mulțime de intrebari la care nu gasește raspuns nici la ani buni de cand fratele ei mai mic a disparut. Femeia susține ca totul s-a intamplat in 1997, in timp ce varul lui a declarat ca a disparut in 2000. Ulterior, Ovidiu a venit cu o alta varianta in fața surorii lui Costel.

- Operațiunea de capturare a criminalului Mirelei, femeia care a fost gasita decedata langa autostrada, este in plina desfașurare.Polițiștii și mascații au descins in cartierul Rahova, la casa unui afacerist turc, care arata ca o adevarata fortareața.

- Anchetatorii au dezvaluit ce s-a intamplat in ziua dispariției lui Marian, tanarul care a fost gasit mort dupa aproape trei saptamani de la dispariție. Iata noi detalii halucinannte in cazul crimei de la stana.

- Un barbat este acuzat de familia lui Minel ca l-ar fi ucis pe cioban in vara anului trecut. Banuielile rudelor sunt intarite și de faptul ca barbatul și principalul suspect au avut un conflict in trecut, de aceea, Costel susține ca omul respectiv ar fi fost in stare sa ii faca rau.

- Cornel Dinicu ii banuiește pe doi dintre angajații lui ca ar fi dat foc pensiunii, incendiu in urma caruia opt oameni au murit. Soțul femeii pe care patronul Cornel Dinicu o suspecta susține ca și-a parasit familia și ca a plecat impreuna cu amantul in strainatate, iar mai apoi au ajuns la pensiunea…

- Noi detalii importante ies la iveala in cazul mainii umane gasite in Argeș. Se știa ca ramașițele aparțineau unui criminal eliberat de cațiva ani din inchisoare. S-a aflat acum, insa, cine l-ar fi ucis pe acesta. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea ipoteza. Cui aparține mana umana gasita in Argeș…

