- In cazul dispariției lui Costel a intervenit și Gheorghe, fratele sau. Barbatul ar deține informații importante in acest caz. Costel ar fi lucrat la o ferma, unde și alte persoane ar fi avut aceeași soarta ca și el. Iata ce s-ar fi intamplat la acea ferma, in urma cu mai bine de 20 de ani.

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Fiul dat disparut de tatal tau a fost gasit, la scurt timp dupa ce a fost anunțata intervenția familiei sale la Acces Direct. Baiatul ar fi fost sechestrat la o stana, unde ar fi muncit cu forța. S-a intors acasa cu povești ingrozitoare.

- In urma recentului atac terorist devastator din Moscova, Rusia, noile informații dezvaluie o imagine tulburatoare a modului in care a fost planificat și executat de catre gruparea terorista ISIS. Ce a spus analistul Ștefan Popescu.

- Toader a fugit din spital unde a fost operat. Intr-o zi de luni, barbatul a fost supus intervenției, iar miercuri a disparut. De atunci, familia lui il cauta și spune ca este de negasit. Sora lui se teme ca ar fi putut pați ceva.

- Un tanar in varsta de 18 ani a disparut dupa ce a lucrat la o ferma, pentru o perioada scurta. Baiatul plecase de acasa in urma cu mai mulți ani și a stat la manastire, astfel ca legatura cu parinții nu era una apropiata.

- Informații halucinante in cazul profesorului disparut din Valcea. S-a spus ca Marian Balan a locuit cu o tanara in chirie intr-o garsoniera din oraș, iar acum reporterii Acces Direct au vorbit cu proprietarii locuinței. Cei doi au fost șocați cand au aflat ca el este profesorul disparut!

- Apar noi informații in cazul dispariției lui Marian Balan. Profesorul din Valcea a plecat de acasa fara urma, chiar daca locuia intr-un cartier de lux, impanzit cu o mulțime de case și vecini. Mai multe informații ar fi fost ținute departe de public, dupa ce nimeni nu l-a mai gasit.