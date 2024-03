Stiri pe aceeasi tema

- O ruda de-a profesorului disparut susține ca existau mari probleme intre barbat și fosta lui soție, Anișoara. Femeia a fost și vecina cu cei doi, iar ultima data a vorbit cu Marian Claudiu Balan in Postul Paștelui 2020.

- Sorin Anghel a fost ucis, in noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, la un hotel de la Padina. Oamenii legii au reușit sa obțina o filmare cu momentul concret al crimei. Cum arata firul evenimentului, de fapt. Cum a fost omorat Sorin Anghel „In cursul noptii de 10 spre 11 februarie 2024, politistii din…

- Cazul dispariției lui Marian Claudiu Balan pare ca se complica pe zi ce trece, asta pentru ca apar tot mai multe informații care par ca se bat in cap in cap. Dupa ce inițial, ar fi fost vazut la un schit din Vrancea, acum un alt martor spune ca, de fapt, s-a intalnit cu profesorul pana in luna octombrie…

- Fosta soție a profesorului disparut de patru ani din Valcea susține ca a gasit mai multe greșeli in dosarul legat de Marian Claudiu Balan. Anișoara spune ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și ca exista unele lucruri care nu se potrivesc, incepand de la data in care ar fi disparut.

- Un vecin din cartierul in care locuia Marian Claudiu Balan crede ca profesorul din Valcea nu ar fi plecat impreuna cu o alta femeie, ci ar fi fost ucis. Barbatul il descrie ca fiind o persoana liniștita, dar nu la fel spune și despre fosta lui soție, Anișoara.

- Apar noi informații in cazul dispariției lui Marian Balan. Profesorul din Valcea a plecat de acasa fara urma, chiar daca locuia intr-un cartier de lux, impanzit cu o mulțime de case și vecini. Mai multe informații ar fi fost ținute departe de public, dupa ce nimeni nu l-a mai gasit.

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul bizar al accidentului auto care ascundea o crima terifianta. Un barbat de 55 de ani și-ar fi ucis nevasta dupa care ar fi incercat sa se sinucida intrand cu mașina intr-un copac. Cadavrul femeii a fost descoperit de fiul acesteia

- Au trecut mai bine de trei ani de cand un profesor din Valcea a disparut, fosta lui soție fiind acuzata ca a planuit totul și ca i-ar fi ascuns cadavrul, impreuna cu cei doi copii. Misterul dispariției lui pare departe de a fi elucidat, asta dupa ce un nou martor a facut declarații cel puțin neașteptate…