- La data de 22 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului MEMET EMIR GEANEL, de 18 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta, dupa cum informeaza IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata pe 1 martie, in jurul orei 17, despre faptul ca Rusu Ion, in varsta de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. Baiatul are o inalțime aproximativa de 1,50 m, par…

- Un tanar in varsta de 18 ani a disparut dupa ce a lucrat la o ferma, pentru o perioada scurta. Baiatul plecase de acasa in urma cu mai mulți ani și a stat la manastire, astfel ca legatura cu parinții nu era una apropiata.

- La data de 15 februarie, minorul ȘOVII EMANUEL COSTIN, de 15 ani, cu domiciliul in comuna Bustuchin, fara forme legale in orașul Bumbești-Jiu, a plecat in mod voluntar de la domiciliu. Polițiștii gorjeni au inceput sa il caute pe baiat. Acesta a aparut acasa duminica, dupa zece zile. Baiatul s-a prezentat…

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Poieni, a plecat de acasa și nu s-a mai intors in cursul nopții 13/14 februarie. Daca il vedeți, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!„La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 11.10, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui baiat in varsta de 15 de ani, dat disparut. „La data de 31 ianuarie 2024, in jurul orei 19:00, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin intermediul apelului unic de urgența…

- "Referitor la incidentul din data de 25 ianuarie a.c., care a avut loc intre doi elevi ai unei unitati de invatamant din municipiul Dragasani, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, sub supravegherea Parchetului…

- Gheorghe este disperat, dupa ce in urma cu o luna, soția a plecat impreuna cu fiica lor și nu s-a mai intors. Speriat ca amandoua ar putea pați ceva, barbatul s-a intors in țara, sperand ca va afla ce s-a intamplat cu Rodica și fata lor.