- Un minor in varsta de 15 ani din orasul Deta, judetul Timis, a fost dat disparut dupa ce a plecat marti de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 15 ani, disparut din orașul…

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste Denis…

- Este alerta in Romania! O adolescenta de 17 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii o cauta pe Roberta, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Familia ei este disperata și așteapta vești bune din partea polițiștilor. Iata cum o identifici.

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Poieni, a plecat de acasa și nu s-a mai intors in cursul nopții 13/14 februarie. Daca il vedeți, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!„La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 11.10, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui baiat in varsta de 15 de ani, dat disparut. „La data de 31 ianuarie 2024, in jurul orei 19:00, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin intermediul apelului unic de urgența…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitelor Ciornei Georgiana-Elena, in varsta de 14 ani si Ciornei Andra-Mariana, in varsta de 17 ani, din comuna Lipova. Minorele au plecat voluntar de la domiciliu și nu au revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: CIORNEI GEORGIANA-ELENA…

- In aceasta dimineața, 18 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați de catre o tanara de 24 de ani, cu privire la faptul ca fratele sau, RISTEA CONSTANTIN MIHAI, de 15 ani, din comuna Produlești, a plecat de la domiciliu la data de 17 ianuarie a.c., fara…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 17 ani, care a disparut. Gabriel-Sorinel Simeria a plecat, in data de 8 ianuarie a.c., de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața, in Timișoara, iar pana…