Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Comisiei pentru Dezvoltare Regionala (REGI) a Parlamentului European a participat, joi, la o dezbatere cu primarul Clujului, Emil Boc, pe tema „Prezentul și viitorul politicii de coeziune in UE și Romania”.

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre doua minore in varsta de 13 ani și 16 ani, din Breaza, care au plecat la școala și nu s-au mai intors la domiciliu.

- Astazi, in jurul orei 19:00, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre un barbat din Bistrița, cu privire la faptul ca fiica lui PAȘCA ALBERTA SORANA, in varsta de 15 ani, nu a mai revenit la locuința ei din Bistrița, la incheierea cursurilor. Semnalmente: inalțime de…

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre o minora in varsta de 13 ani, din Baia Mare, care a plecat in mod voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Fata este acum cautata de poliție.

- Este alerta in Romania! O adolescenta de 17 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii o cauta pe Roberta, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Familia ei este disperata și așteapta vești bune din partea polițiștilor. Iata cum o identifici.

- Poliția a fost sesizata de familia unei minore de 16 ani din Merei ca aceasta, Andreea Mihaela Popa, a plecat, vineri, 26 ianuarie, la Buzau, catre școala și nu a mai revenit la domiciliu. Adolescenta are inaltime 1,60 m, greutate aproximativ 75 de kilograme, constituție corpolenta, fata ovala, ochi…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 17 ani, care a disparut. Gabriel-Sorinel Simeria a plecat, in data de 8 ianuarie a.c., de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața, in Timișoara, iar pana…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 17 ani, disparut de pe raza localitații Șag, județul Timiș. La data de 8 ianuarie, SIMEREA GABRIEL – SORINEL ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața din Timișoara,…