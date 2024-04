Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre doi adolescenți in varsta de 14 și 17 ani, din Gorj, care nu sunt de gasit. Cristiana nu a mai ajuns dimineata la scoala, iar Alexandru nu s-a intors acasa. Daca i-ai vazut pe cei doi adolescenți din imagine,…

- Un nou caz de medic estetician fals in București. Este vorba despre o femeie care facea intervenții chirurgicale la ea acasa și a mutilat peste douazeci de persoane. A pretins ca a terminat o școala pentru intervenții estetice, insa in realitate nu avea nicio diploma. Polițiștii s-au sesizat și au chemat-o…

- Ministerul Educatiei trage un semnal de alarma! Plosnitele au invadat unitatile de invatamant din sectorul 5 din Bucuresti. Asadar, in aceasta zona a Capitalei, elevii nu vor merge la scoala luni, 25 martie. Toate scolile si gradinitele din Sectorul 5 vor fi inchise luni pentru dezinsectie, astfel ca…

- ”Știu ca trebuie sa las dupa mine o societate putin mai buna” Oare este mai ușor sau mai greu sa faci bine, in aceste vremuri in care razboiul, izolarea, saracia și boala par sa puna stapanire tot mai mult pe lumea in care traim? Oricare ar fi raspunsul, realitatea este ca acum, mai mult ca […] Articolul…

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre o minora in varsta de 13 ani, din Baia Mare, care a plecat in mod voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Fata este acum cautata de poliție.

- La data de 15 februarie, minorul ȘOVII EMANUEL COSTIN, de 15 ani, cu domiciliul in comuna Bustuchin, fara forme legale in orașul Bumbești-Jiu, a plecat in mod voluntar de la domiciliu. Polițiștii gorjeni au inceput sa il caute pe baiat. Acesta a aparut acasa duminica, dupa zece zile. Baiatul s-a prezentat…

- Politistii din Bucuresti solicita ajutorul cetatenilor pentru gasirea unui baiat de 15 ani care a plecat de acasa, din Sectorul 3, duminica, si nu s-a mai intors. Persoanele care l-au vazut sau au informatii sunt rugate sa anunte Politia Capitalei, potrivit news.roPolitia Capitalei anunta ca a fost…

- Minora de 13 ani, din comuna Vișina, care a plecat de acasa in cursul nopții de duminica și nu a mai revenit, a fost gasita de polițiști. Miercuri de dimineața, in urma activitaților desfașurate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, fata a fost identificata pe raza municipiului București.…