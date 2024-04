Stiri pe aceeasi tema

- Dupa calvarul prin care au trecut in noaptea exploziei, locatarii blocului din Craiova in care un etaj s-a prabușit dupa deflagrație au fost lasați sa se intoarca in locuințe, dar pe proprie raspundere. Asta pentru ca autoritațile și-au pasat responsabilitatea și le-au dat oamenilor doar o incuviințare…

- Ieri, inca de la primele ore ale diminetii, echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj au reluat cautarile printre daramaturile blocul din Brestei de pe strada Motru, unde miercuri seara a avut loc o puternica explozie. In urma impactului, o parte din cladire…

- Polițiștii doljeni cauta o femeie de 26 de ani, din comuna Rast. Potrivit oamenilor legii, dispariția a fost anunțata vineri noaptea, de soțul femeii de 26 de ani. Oamenii legii spun ca femeia ar fi plecat de acasa vineri noaptea, in jurul orei 23.45, iar de atunci nu a mai fost vazuta. ”In noaptea…

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre doi adolescenți in varsta de 14 și 17 ani, din Gorj, care nu sunt de gasit. Cristiana nu a mai ajuns dimineata la scoala, iar Alexandru nu s-a intors acasa. Daca i-ai vazut pe cei doi adolescenți din imagine,…

- Adi Popa (35 de ani) a revenit la CSA Steaua, fiind rezerva astazi in victoria la limita cu CS Tunari, 2-1. Dupa meci, s-a declarat incantat ca imbraca din nou echipamentul roș-albastru. Legitimat la CSA Steaua in intervalul septembrie 2021 - iulie 2023, Adi Popa a revenit printre „militari” dupa mai…

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre doua minore in varsta de 13 ani și 16 ani, din Breaza, care au plecat la școala și nu s-au mai intors la domiciliu.

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre o minora in varsta de 13 ani, din Baia Mare, care a plecat in mod voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Fata este acum cautata de poliție.

- Este alerta in Romania! O adolescenta de 17 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii o cauta pe Roberta, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Familia ei este disperata și așteapta vești bune din partea polițiștilor. Iata cum o identifici.