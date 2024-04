Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat care ar putea fi cauza exploziei devastatoare din Craiova. Totul a avut loc intr-un bloc de locuințe din municipiu, miercuri seara, 17 aprilie 2024. Oamenii legii au anunțat ca au reluat acțiunile de cautare. Cum vor acționa reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj.

- O explozie puternica a avut loc, miercuri seara, intr-un bloc din Craiova. Potrivit primelor informații, o persoana și-a pierdut viața. Alți trei oameni sunt raniți. 50 de locatari au fost evacuați de forțele de intervenție. Explozie intr-un bloc din Craiova, soldata cu un mort și trei raniți Incident…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier din municipiul Constanta. Incidentul s a produs intre 2 autoturisme, in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Constantin Brancusi…

- Astazi, 8 aprilie a.c., in zona City din municipiul Constanta a avut loc un accident rutier. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost sesizati de producerea unui accident rutier ce a avut loc in municipiul Constanta, la intersectia de la City. In eveniment au…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…

- Locatarii unui bloc din municipiul Ramnicu Valcea au fost evacuati din apartamentele lor, duminica dimineata, din cauza unui incendiu izbucnit in imobil, conform Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, flacarile s-au declansat la subsolul blocului,…

- O explozie a avut loc luni dupa-amiaza intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase Movila din Ploiești, secție exterioara a Spitalului Județean de Urgența. Potrivit primelor informații transmise de autoritați, o pacienta in varsta de 80 de ani a fost ranita in urma deflagrației, suferind arsuri…

- O ambulanta privata si trei autoturisme parcate pe strada Gheorghe Hasnas din municipiul Botosani au ars, in urma unui incendiu violent produs in noaptea de marti spre miercuri, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, masinile erau parcate…