Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care un fost politician de rang inalt din Kazahstan este judecat pentru crima, dupa ce a fost acuzat ca și-a omorat in bataie soția, a provocat revolta in toata țara, care cere acum o noua legislație privind violența domestica. Imagini șocante care il arata pe omul de afaceri Kuandyk Bishimbayev,…

- Concursul de admitere in magistratura, sesiunea februarie – iulie 2024, debuteaza duminica, cu proba eliminatorie – test grila de verificare a cunostintelor juridice. 1107 candidati vor concura pentru 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror, numarul acestora putand fi suplimentat in…

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a omorat doi studenți, in accidentul rutier pe care l-a provocat in stațiunea 2 Mai, a inceput, joi, cu o amanare de cateva ore. Timp in care instanța a decis, in paralel, ca Pascu sa ramana in continuare in arest preventiv. Parintii…