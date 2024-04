Stiri pe aceeasi tema

- ”Bucuresti este printre orasele europene cu cele mai scazute preturi ale locuintelor si cu cele mai ridicate niveluri ale accesibilitatii achizitionarii acestora”, dupa cum arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, potrivit careia, cresterile preconizate ale salariilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier la iesirea din localitatea Castelu, judetul Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin…

- Un barbat a decedat si patru persoane au fost ranite in urma unui accident produs vineri seara pe un drum judetean din localitatea Dragoesti si in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism, au anuntat autoritatile din Valcea.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Doi tineri in varsta de 17 si 19 ani au fost raniti dupa ce s-au rasturnat cu masina pe raza localitatii Cretesti, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD,…

- "Copilul este intubat si ventilat mecanic. El a suferit arsuri de gradele II, III si IV pe aproximativ 70% din suprafata corporala", a precizat purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Daniel Ungureanu.Detasamentul de pompieri Barlad si Punctul de Lucru Murgeni au intervenit…

- Unul dintre barbatii raniti luni in urma unei explozii la o locuinta din comuna Lunca Banului, judetul Vaslui, a fost transferat la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi. Barbatul in varsta de 55 de ani a fost transportat initial, alaturi de alt barbat de 75 de ani, ranit tot in urma deflagratiei, la…

- Trei adulți și patru copii au fost raniți, duminica, in ciocnirea unui autoturism cu un microbuz. Doi adulti au fost incarcerati in cele doua autovehicule. Accidentul s-a produs pe DN 1 (E 60), in zona localitatii Braisoru, comuna Sancraiu. Echipajele operative au gasit un microbuz si un autoturism…

- UPDATE 5 Reprezentanții Prefecturii precizeaza ca victimele accidentului sunt in stare stabila. UPDATE 4 Incepand cu ora 12:15 a incetat aplicarea Planului Roșu de intervenție. Sursa foto: DRDP Buzau UPDATE 3 Șapte copii și un adult au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…