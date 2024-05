Stiri pe aceeasi tema

- Foto – Pixabay / Peggy_Marco Comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale Nicolas Schmit a asigurat in ajunul zilei de 1 Mai ca telemunca si deconectarea trebuie sa fie „urmatoarele piese ale puzzle-ului” muncii in UE, in timp ce a trecut in revista principalele repere atinse de actualul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 25 martie – 22 aprilie. Temperaturile vor fi mai mari decat cele obișnuite in urmatoarele doua saptamani, iar apoi vor fi apropiate de cele normale. Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- Temperaturile vor fi peste cele obisnuite pana la sfarsitul lui martie si in prima saptamana din aprilie, anunta vineri meteorologii, care au facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. De asemenea, sunt consemnate cantitati mari de precipitatii in toata tara pe tot parcursul lunii martie.…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede…

- Factura la incalzire va fi compensata 100% pentru pensionarii și persoanele cu venituri reduse, pana la data de 1 martie 2024, anunța ministerul Muncii. Condițiile sunt valabile și pentru persoanele care au beneficiat de indexarea cu 13,8% a pensiei și au depașit, astfel, plafonul de acordare a compensației,…

- Angajatii din Sanatate picheteaza joi, sediile Ministerelor Sanatatii si Muncii, nemultumiti de majorarea salariilor cu doar 15%, crestere despre care afirma ca acopera doar partial inflatia si este departe de nivelul acesteia din ultimii ani. Reprezentantii Federatiei “Solidaritatea Sanitara” au anuntat…