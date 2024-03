Cum va fi vremea la început de aprilie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Temperaturile vor fi peste cele obisnuite pana la sfarsitul lui martie si in prima saptamana din aprilie, anunta vineri meteorologii, care au facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. De asemenea, sunt consemnate cantitati mari de precipitatii in toata tara pe tot parcursul lunii martie. Saptamana 11.03.2024 – 18.03.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate […] The post Cum va fi vremea la inceput de aprilie. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada pana spre sfarsitul lunii martie, anunta vineri meteorologii, care au facut publica prognoza pentru intervalul 26 februarie – 25 martie Saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…

- Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada pana spre sfarsitul lunii martie, anunta vineri meteorologii, care au facut publica prognoza pentru intervalul 26 februarie – 25 martie Saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…

- Temperaturile vor fi peste cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara, anunta vineri, meteorologii, care au facut publica prognoza pe urmatoarele patru saptamani. Saptamana 12 – 19 martie va fi ploioasa in toate regiunile, conform ANM. Saptamana 12.02.2024…

- Temperaturile vor fi peste cele normale in aceasta perioada in intervalul 5 – 19 februarie si usor mai coborate spre sfarsitul lunii, anunta meteorologii, care vineri au facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 05.02.2024 – 12.02.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate…

- Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei, in urmatoarele doua saptamani, urmand ca in a doua parte a lunii februarie temperaturile sa fie, in general, apropiate de cele normale, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.01.2024 – 5.02.2024…

- Vremea va fi rece, chiar geroasa in aceste zile, și se vor inregistra precipitatii in intreaga tara. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 8 – 21 ianuarie. Banat In prima saptamana, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei, cu medii…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in saptamana Craciunului, iar de Boboteaza va fi frig. Vremea se „imblanzește” din nou și devine apropiata de cea normala pentru luna ianuarie, potrivit prognozei pentru perioada 25 decembrie - 22 ianua

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in saptamana Craciunului, iar de Boboteaza va fi frig. Vremea se „imblanzește” din nou și devine apropiata de cea normala pentru luna ianuarie, potrivit prognozei pentru perioada 25 decembrie – 22 ianuarie. Saptamana 25 decembrie 2023 – 1 ianuarie…