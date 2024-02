Ultima prognoză meteo. Cât va mai ține vremea neobișnuit de caldă din România Temperaturile vor fi peste cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara, anunta vineri, meteorologii, care au facut publica prognoza pe urmatoarele patru saptamani. Saptamana 12 – 19 martie va fi ploioasa in toate regiunile, conform ANM. Saptamana 12.02.2024 – 19.02.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice […] The post Ultima prognoza meteo. Cat va mai ține vremea neobișnuit de calda din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

