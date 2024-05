Stiri pe aceeasi tema

- Imagini apocaliptice in provincia sudica Guangdong din China. Cel puțin 19 oameni s-au stins din viața, dupa ce au fost striviți pe o autostrada. Sute de salvatori au intervenit la fața locului.

- O porțiune a unei autostrazi s-a prabușit miercuri dimineața in sudul Chinei, iar cel puțin 19 oameni au murit, au anunțat oficialii locali, conform Hotnews . Optsprezece mașini au cazut dupa ce o porțiune de autostrada s-a surpat in zona orașului Meizhou din provincia Guangdong, in urma ploilor puternice…

- In timpul atacului la sala de spectacole Crocus City Hall din Krasnogorsk, s-au auzit cel puțin doua explozii, iar cladirea a luat foc.Imagini de la fața locului filmate de martori oculari infațișeaza atacatori deschizand focul asupra civililor care alearga speriați in toate parțile.Alte imagini video…

- Cel putin 15 persoane au murit, iar alte 44 au fost ranite intr-un incendiu, intr-un bloc, in estul Chinei, vineri, potrivit unui bilant provizoriu anuntat sambata de catre autoritatile orasului Nanjing, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cauzele sinistrului fac oboiectul unei anchete, insa primele…

- Peste 100 de mașini s-au ciocnit pe autostrada inghețata din China, mai multe persoane au fost ranite, potrivit www.ndtv.com. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce peste 100 de mașini s-au ciocnitpe o porțiune inghețata a unei autostrazi din orașul Suzhou. Este cel mai recent accident cauzat de…

- Cel puțin doua persoane au murit dupa ce o barja s-a ciocnit de un pod, peste o cale navigabila in Delta raului Perle, din sudul Chinei, langa orașul Guangzhou, provocand ruperea unei parți a podului, aruncand vehicule in apa, a informat presa de stat chineza joi (22 februarie), conform Reuters. Administrația…