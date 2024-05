Stiri pe aceeasi tema

- O situație cu urmari dramatice a curmat cel puțin 19 vieți. Nenorocirea a avut loc in China. O porțiune a unei autostrazi s-a prabușit miercuri dimineața in sudul Chinei, iar cel puțin 19 oameni au murit, au anunțat oficialii locali, potrivit Associated Press. Zeci de persoane, duse la spital Optsprezece…

- O porțiune a unei autostrazi s-a prabușit miercuri dimineața in sudul Chinei, iar cel puțin 19 oameni au murit, au anunțat oficialii locali, conform Hotnews . Optsprezece mașini au cazut dupa ce o porțiune de autostrada s-a surpat in zona orașului Meizhou din provincia Guangdong, in urma ploilor puternice…

- Nouasprezece persoane si-au pierdut viata in urma surparii unei portiuni de autostrada in noaptea de marti spre miercuri in China, in provincia sudica Guangdong, a relatat televiziunea chineza CCTV, transmite AFP, relateaza Agerpres.

- Cel puțin cinci oameni au murit și 33 au fost raniți in China, dupa ce o tornada a facut ravagii, in apropiere de Hong Kong. Cerul s-a intunecat brusc in toiul zilei, o vijelie puternica a pornit, iar rafalele violente au inceput sa smulga acoperișuri. Tornada a lovit cu rafale de peste 250 de kilometri…

- Un incendiu uriaș a izbucnit intr-un bloc turn din Nanjing, un oraș cu peste opt milioane de locuitori din estul Chinei. 15 oameni au murit și peste 40 au fost raniți. Autoritațile au deschis o ancheta.

- Cel putin 15 persoane au murit, iar alte 44 au fost ranite intr-un incendiu, intr-un bloc, in estul Chinei, vineri, potrivit unui bilant provizoriu anuntat sambata de catre autoritatile orasului Nanjing, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cauzele sinistrului fac oboiectul unei anchete, insa primele…

- Cel putin 15 persoane au murit, iar alte 44 au fost ranite intr-un incendiu, intr-un bloc, in e China, vineri, potrivit unui bilant provizoriu anuntat sambata de catre autoritatile orasului Nanjing, relateaza AFP. Cauzele sinistrului fac oboiectul unei anchete, insa primele alemente arata ca incendiul…

- Un avion privat de pasageri cu cinci persoane la bord a aterizat de urgența pe o autostrada aglomerata din Florida și s-a ciocnit cu un vehicul la sol, intr-un accident mortal, vineri (9 februarie), doua persoane fiind declarate decedate, potrivit autoritaților. Imagini de la fața locului care circula…