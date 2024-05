Premierul Marcel Ciolacu viziteaza, marți, in jurul orei 14.00, Mausoleul Anitkabir din Antalya, ridicat in onoarea lui Kemal Ataturk, primul președinte al Turciei, unde va depune o coroana de flori. Premierul roman va pastra un moment de reculegere și va semna in Cartea de onoare. Mustafa Kemal Ataturk a fost fondatorul Republicii Turcia și primul sau […] The post Premierul Marcel Ciolacu cinstește memoria lui Kemal Ataturk, parintele națiunii turce, in Antalya appeared first on Puterea.ro .