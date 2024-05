Foarte curand, cartea de identitate, cardul de sanatate, permisul de conducere și o serie de alte documente personale vor deveni virtuale, a promis, astazi, Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, intr-o emisiune televizata. Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a subliniat ca actualul card de sanatate este invechit din punct de vedere tehnologic. […] The post Adio portofel cu acte! Cardul de sanatate, permisul, cartea de identitate, toate vor fi virtuale appeared first on Puterea.ro .