Noi zboruri din România către Italia, începând cu 1 iulie. Aeroportul de unde vor decola 17 zboruri pe săptămână O companie aeriana care opereaza pe un aeroport din Romania anunța triplarea operațiunilor incepand cu luna iulie, oferind 17 frecvențe saptamanale catre Italia. Aeroitalia a anunțat ca, incepand cu data de 1 iulie 2024, iși va extinde semnificativ rețeaua de zboruri , introducand 17 frecvențe saptamanale intre Romania și Italia. Astfel, orașul Bacau va beneficia de conexiuni aeriene zilnice catre Roma și de șase ori pe saptamana catre Milano-Bergamo. Compania din Italia are și mai multe zboruri cu escala Mai mult, Aeroitalia va oferi și zboruri cu o escala din Bacau catre alte șase destinații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

