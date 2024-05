Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, afirma, sambata, ca a fost pusa ”piatra de temelie” la primul Centru de cercetare in inteligenta artificiala, construit de la zero din Romania, la Cluj-Napoca. ”Inovare si tehnologii avansate la Cluj-Napoca: Astazi am pus piatra de temelie…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, vineri, lansarea platformei #nofake, prin care poate fi raportat continutul inadecvat de pe retelele sociale – falsuri digitale, continut denigrator, dezinformari si manipulari. Platforma poate fi accesata pe site-ul Ministerului…

- Foarte curand, cartea de identitate, cardul de sanatate, permisul de conducere și o serie de alte documente personale vor deveni virtuale, a promis, astazi, Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, intr-o emisiune televizata. Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a subliniat ca actualul card de sanatate este invechit din punct de vedere tehnologic. Acesta va ajunge sa fie integrat intr-o aplicație, accesibila de pe telefon sau tableta.

- Memorandumul aprobat de catre Guvern poate fi accesat . „Vorbim despre o investitie extrem de importanta pentru tot ceea ce inseamna comunitati rurale care astazi nu sunt conectate la retele de internet de mare viteza. Prin acest proiect ne vom asigura ca aproximativ 1.000 de localitati vor fi conectate…

- Ministrul Cercetarii, Bogdan Ivan, a mers cu scopuri precize in Qatar, cu delegația Romaniei, condusa de premierul Marcel Ciolacu. Oficialul a avut intrevederi importante, unde a discutat despre proiecte de nu mai puțin de un miliard de euro! Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, joi, ca proiectul privind fabricarea de drone in tara noastra va fi unul bazat pe o viziune integrata,... The post PROIECT DE DRONE Romania va fabrica drone, a anunțat ministrul Cercetarii first appeared on Informatia Zilei .

- Facturile vor putea fi platite cu cardul direct la poștaș Facturile vor putea fi platite cu cardul direct la poștaș Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat ca in curand, romanii vor putea achita facturile cu cardul direct la poștaș. Poșta Romana a achiziționat 7.000…