- Fortele aeriene italiene au anuntat vineri ca au interceptat avioane neidentificate care zburau deasupra apelor internationale in Marea Baltica, iar doua surse din domeniul apararii de la Roma le-au identificat ca fiind avioane rusesti, relateaza Reuters. Cele doua interceptari au fost efectuate joi…

- Kievul a fost sub alerta aeriana, joi dimineața, dupa ce Rusia a lansat un raid masiv cu rachete si drone, ranind mai multe persoane și avariind cladiri rezidențiale și instalații industriale. Acesta este primul atac cu rachete de amploare asupra Kievului din ultimele saptamani. Forțele aeriene au raportat…

- Perioada de inchiriere a plajelor de pe litoral ar putea fi extinsa de la doi ani, cat este in prezent, la zece ani, conform unui proiect de hotarare lansat in consultare publica de Ministerul Mediului. Ministrul Mircea Fechet a afirmat ca spera ca, prin aceasta modificare operatorii de plaja sa ofere…

- Numarul femeilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei este in creștere, au anunțat vineri Forțele de aparare ucrainene. In luna ianuarie a acestui an, 45.587 de femei erau in serviciul armatei ucrainene. Spre comparație, in 2014 acest numar era de 16.500, iar in 2023 de circa 43.400. Din femeile…

- Batranica asigura depozitul sau „magazinul” de droguri al rețelei din Ialomița, așa cum a reușit sa afle impact.ro. Femeia de 87 de ani primea transporturile de cocaina și canabis pe care le depozita in locuința sa. Cumparatorii ridicau uneori chiar marfa de la ușa sa, așa cum a mai reușit sa afle impact.ro…

- Accident in apropiere de aeroportul Gatwick din Londra. 35 de oameni au fost raniți, dupa ce 15 mașini s-au izbit violent pe șosea. Accidentul s-a petrecut vineri seara pe M23 in Sussex, intre Crawley și Horsham. Autostrada a fost inchisa timp de patru ore dupa ce ploile torentiale si grindina au cauzat…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…