- Polițiștii din Sibiu sunt in alerta, dupa ce o femeie a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Claudia Gabor a fost data disparuta de familia ei, care spera sa fie gasita cu bine. Femeia are 38 de ani, iar poliția a cerut ajutorul cetațenilor.

- Familia pagubita are o afacere cu legume și fructe in zona, iar in seif se zvonește ca se aflau zeci de mii de euro și de lei, potrivit BZI.Jaful a fost organizat ca in filme, hoții reușind sa intre in casa, sa ia seiful și sa-l incarce in duba in doar cateva minute Cazul a ajuns in atenția agenților…

- Este alerta in Romania. O adolescenta a fost data disparuta! Alesia Popa are 13 ani și a plecat de acasa in urma cu o noapte, iar de atunci nimeni nu a mai gasit-o. Polițiștii au facut apel și cer ajutorul cetațenilor pentru a o gasi. Cine o vede, este rugat sa sune la 112.

- UPDATE: Femeia cautata s-a intors la domiciliu, iar membrii familiei sale au anunțat ca aceasta a revenit alaturi de cei dragi. ȘTIRE INIȚIALA: APEL… O femeie din Huși, Luminița Sofrone, in varsta de 55 de ani, este cautata de familie, intrucat a disparut de acasa, sambata, 17 decembrie și acum e de…

- APEL… O femeie din Huși, Luminița Sofrone, in varsta de 55 de ani, este cautata de familie, intrucat a disparut de acasa, sambata, 17 decembrie și acum e de negasit. Fiul ei este cel care a alertat și Poliția, facand, de asemenea, și un apel public, pentru ca oamenii sa il ajute sa iși gaseasca […]…

- Dupa mai multe zile de cautari cu implicarea tuturor forțelor, Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unui minor care a plecat de la o instituție de invațamant intr-o direcție necunoscuta și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.

- In cursul acestei zile, Poliția Romana a facut un alt apel disperat in cazul dispariției unei minore, in varsta de 14 ani, din Alba. Se pare ca fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Braileanu Rebeca Denisa, pe numele ei, este cautata cu disperare de oamenii legii. Sunati la 112 daca o vedeti!…