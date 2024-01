Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sibieni cauta o femeie in varsta de 38 de ani care a plecat de la domiciliu fara a mai reveni, a anuntat marti seara IPJ Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 30 ianuarie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca, la data de 29 ianuarie a.c., in…

- Ana Maria Miclescu, in varsta de 11 ani, a fost rapita joi, 25 ianuarie, de patru barbati si o femeie. Politia Romana a declansat mecanismul de alerta raire copil si solicita ajutorul populatiei pentru gasirea minorei, relateaza News.ro.Disparitia minorei a fost anuntata prin apel la 112 in jurul orei…

- Politistii din Bucuresti solicita ajutorul cetatenilor pentru gasirea unui baiat de 15 ani care a plecat de acasa, din Sectorul 3, duminica, si nu s-a mai intors. Persoanele care l-au vazut sau au informatii sunt rugate sa anunte Politia Capitalei, potrivit news.roPolitia Capitalei anunta ca a fost…

- In seara de marți, 16 ianuarie, o femeie a disparut dintr-o unitate medicala din Cluj-Napoca. Polițiștii și familia o cauta.„La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca numita CHICIUDEAN LARISA, in varsta de 34 de ani, a…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca marti, la ora 19:05, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati de o femeie de 60 de ani, din comuna Brateiu, judetul Sibiu, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 6 ianuarie, nepoata sa Narcisa Anamaria…

- O fata de 13 ani a fost data disparuta in cursul zilei de miercuri, 3 ianuarie 2024. Polițiștii din Vrancea cer ajutorul romanilor in gasirea adolescentei care a plecat de acasa și nu s-a mai intors.

- Politistii sibieni cauta o adolescenta in varsta de 15 ani, care a plecat de acasa fara a mai reveni. Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze n

- AȚI VAZUT-O? O minora din Sebeș a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția și familia o cauta Polițiștii din Alba cauta o minora care a disparut din Sebeș. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune…