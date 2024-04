Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din localitatea Plopi, județul Cluj, a disparut vineri dupa ce a plecat de acasa inspre o zona impadurita din localitate, cu scopul de a ajunge la o manastire, și nu a revenit pana in prezent. Poliția și familia o cauta! „La data de 12 aprilie, in jurul orei 22.40, Secția 9 Poliție Rurala…

- Un barbat din județul Cluj a disparut dupa ce a plecat voluntar in cursul dimineții de 3 aprilie, de la adresa de domiciliu, pentru a se prezenta la un consult medical, iar pana in prezent nu a mai revenit.„La data de 4 aprilie, in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda…

- Ați vazut-o? O femeie din Coșlariu a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția și familia o cauta Polițiștii din Alba cauta o femeie care a plecat de la domiciliu și nu a revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate…

- O tanara de 17 ani a plecat de acasa, iar aseara mama ei, de 44 de ani, din Rast a anunțat dispariția poliției din comuna. VLADOI SORINA GABRIELA, de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliul și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate 50 de kg, parul blond, lung, ochii caprui. La momentul…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata pe 1 martie, in jurul orei 17, despre faptul ca Rusu Ion, in varsta de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. Baiatul are o inalțime aproximativa de 1,50 m, par…

- O tanara in varsta de 18 ani, a plecat de acasa in seara de luni, de la domiciliul sau din Cluj-Napoca și nu a mai revenit. Persoanele care pot furniza orice informatii despre tanara sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit 112!„La data de 27 februarie…

- Este alerta in Romania! O adolescenta de 17 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii o cauta pe Roberta, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Familia ei este disperata și așteapta vești bune din partea polițiștilor. Iata cum o identifici.

- Un adolescent de 16 ani, din comuna Moțaieni, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Daca il vedeți, nu ezitați sa apelați gratuit 112 pentru a anunța imediat Poliția! Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița desfașoara activitați pentru identificarea numitului Florea…