Liber la anveloparea blocurilor. Statul plătește! Deputatii au adoptat, decizional, proiectul care aproba ordonanta de urgenta 179/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Propunerea legislativa prevede ca pentru finantarea reabilitarii termice a blocurilor sa fie folositi mai multi bani din fondurile europene nerambursabile, respectiv 90%, si mai putini din bugetele locale sau cele ale asociatiilor de proprietari. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat pentru finantarea reabilitarii termice a blocurilor sa fie folositi mai multi bani din fondurile…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat pentru finantarea reabilitarii termice a blocurilor sa fie folositi mai multi bani din fondurile…

- Conform propunerii legislative, „prezenta ordonanta de urgenta se aplica pana la data de 31 decembrie 2024”. Social-democratii au transmis, intr-un comunicat de presa, ca „„decizia PSD vine in urma numarului mare de solicitari din partea cetatenilor pentru mentinerea limitarii adaosului comercial la…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr.85/2003, in sensul includerii redeventei miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale terapeutice, in acelasi regim derogatoriu de la prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanta de…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…

- Senatul a eliminat, luni, impozitarea de 10% pe concediile medicale, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc afirmand ca, prin amendamentul adoptat, s-a eliminat si impozitarea concediului de maternitate si impozitarea concediului pentru ingrijirea copilului bolnav. Proiectul merge la Camera Deputatilor,…