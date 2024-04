Stiri pe aceeasi tema

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Un barbat a disparut fara urma, dupa o vizita obișnuita la sora lui. Nimeni nu mai știe nimic de Costel de foarte multa vreme. Ultima oara a fost vazut cu verișorul lui, care nu vrea sa ofere detalii despre caz.

- Verdict in cazul profesorului disparut din Valcea, Balan Marian Claudiu. Fosta soție a barbatului facut testul poligraf! Iata care sunt rezultatele, potrivit informațiilor oferite la Acces Direct.

- Toader a fugit din spital unde a fost operat. Intr-o zi de luni, barbatul a fost supus intervenției, iar miercuri a disparut. De atunci, familia lui il cauta și spune ca este de negasit. Sora lui se teme ca ar fi putut pați ceva.

- Ieri, Anișoara și fiul cel mare al profesorului disparut au aflat ca vor mai ramane sub control judiciar, masura prelungita pentru inca doua luni. Bogdan susține, in continuare, nu are vreo vina nici el, nici mama lui, care este acuzata inclusiv de familia barbatului ca l-ar fi ucis.

- Un nou caz șocant a fost povestit astazi, pe data de 14 februarie 2024, la Acces Direct! Doina a disparut in urma cu 6 luni! Cei 6 copii ai ei se afla intr-o situație disperata și o cauta zilnic. Femeia a fost luata cu o mașina neagra, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Iata ce au transmis copiii…

- In ediția de ieri de la Acces Direct, doua telespectatoare au spus ca au vazut un barbat care semana izbitor cu profesorul disparut la Schitul Muntioru din județul Vrancea, așa ca, o echipa a mers la manastire, acolo unde au dat de un om inalt, cu barba și ochelari.

- De peste 25 de ani, Claudia traiește un adevarat coșmar. Femeia nu mai știe nimic de propria mama, inca din copilarie. Aceasta a disparut subit și nimeni nu a reușit sa afle daca mai este sau nu in viața. Claudia vrea sa elucideze misterul.