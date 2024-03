Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a acuzat-o ca i-a furat banii de pe card fostei soacre, Ana face noi acuzații la adresa Anișoarei. Ana susține ca, de fapt, a vrut sa scape de cei doi copii in trecut, atunci cand a spus daca fosta cumnata poate sa ii la munca in Anglia.

- Familia unui roman in varsta de 37 de ani este disperata, dupa ce barbat a disparut subit. Are 37 de ani și lucra in Olanda, dar s-ar fi certat cu mai mulți colegi de munca și tot atunci ar fi anunțat ca iși da demisia. De atunci, nimeni nu mai știe ceva de el.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 45 de ani, dat disparut de familie. La data de 25 ianuarie 2024, in jurul orei 11:30, Poliția Orașului Petrila, a fost sesizata de catre o femeie, cu privire…

- Noi probe arunca ancheta in cazul profesorului din Valcea disparut in aer. Dupa ce a disparut barbatul, a fost avertizat ca Anișoara vrea sa divorțeze de el. Cum ar arata acum Claudiu și unde s-ar ascunde, de fapt. Iata detaliile facute de anchetatori!

- In aprilie, se implinesc patru ani de cand Marian Claudiu Balan a fost dat disparut. Anchetatorii iau in calcul mai multe variante, asta pentru ca și fosta lui soție a fost acuzata, impreuna cu cei doi copii, dar și posibilitatea ca profesorul sa fi plecat impreuna cu o alta femeie.

- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce și-a luat concediu pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat disparut…

- O familie din Vrancea trece prin clipe cumplite, dupa ce Vali a pelcat la munca in Germania. Barbatul a disparut subit și nimeni nu mai știe nimic de el. Monica, sora lui, vrea sa il gaseasca și cere ajutorul tuturor. Vali ar fi bolnav, motiv pentru care crede ca nu este deloc in condiții de siguranța.