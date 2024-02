Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Mioarei ar fi murit in condiții suspecte. A plecat la munca in strainatate, cu gandul sa asigure un trai mai bun familiei, dar ar fi fost gasit decedat in hainele de munca. Femeia crede ca, de fapt, s-ar fi intamplat ceva imediat dupa ce a ajuns in strainatate.

- Florin a plecat la munca in Franța, dar a fost gasit fara suflare in vestiar, la cateva ore dupa ce intrase la munca. Familia crede ca barbatul ar fi murit in condiții suspecte. Inițial, rudelor li s-a spus ca ar fi facut infarct și ca atunci s-ar fi lovit de un obiect dur.

- Cazul Monicai, tanara de 26 de ani care a fost gasita moarta, a devenit tot mai mediatizat. Familia acesteia considera ca iubitul ar fi ucis-o, impingand-o de la balconului apartamentului in care locuiau, la etajul șase. Dupa spusele barbatului, ea ar fi amenințat, in mod repetat, ca iși va lua viața.

- Misterul incendiului de la Ferma Dacilor pare departe de a fi elucidat. In timp ce patronul ii acuza pe Alina și Catalin ca au dat foc pensiunii, cei doi se apara și spun ca au fost doar martori și ca ar fi pornit, de fapt, din camera de joaca a copiilor.

- Vasile a murit in condiții suspecte in urma cu cațiva ani, iar fratele lui vrea sa afle ce i s-a intamplat barbatului, de fapt. Despre el se știe ca lucra la o stana de un an, acolo unde s-ar fi indreptat și in ziua in care ar fi cazut intr-un șanț.

- Tragedia de la Ferma Dacilor a curmat opt vieți. Bucatareasa de la restaurant a facut declarații exclusive cu privire la noaptea fatidica. Anchetatorii merge pe mai multe ipoteze cu privire la izbucnirea incendiului.

- Cornel Dinicu a rupt tacerea și a avut o reacție exploziva, dupa ce fiul sau a murit in incendiul de la Ferma Dacilor. Patronul este devastat de durere, revoltat și in stare de șoc, iar acum a facut primele declarații. Acesta nu a ezitat sa faca acuzații grave, care ar putea sa schimbe cursul anchetei!

- Mitica din Iași a fost ucis in casa lui Gheorghe Copcea, in fața altor oameni care se aflau la fața locului in acel moment. Dupa ce a auzit acuzațiile fiului victimei, barbatul a rracționat și a facut declarații despre ce s-a intamplat in acel moment și cine l-ar fi ucis pe Mitica.