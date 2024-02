Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Catalin au fost acuzați de Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, ca au dat foc pensiunii. In timp ce barbatul ii considera vinovați pe cei doi, angajații au o alta varianta și susțin ca au demonstrat ca nu au provocat incendiul atunci cand au fost supuși testului cu detectorul de minciuni.

- Alina și Catalin sunt acuzați de Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, ca ar fi dat foc pensiunii. Cei doi spun ca nu au vreo legatura cu cele intamplate și au fost doar martori la tragedia din cea de-a doua zi de Craciun.

- Catalin și Alina sunt doi angajați care lucrau la Ferma Dacilor și primii pe care Cornel Dinicu i-a banuit ca ar fi dat foc pensiunii. Barbatul a fost contrazis, de curand, in declarații chiar de mama lui, asta dupa ce i-ar fi spus femeii ca Alina l-a trezit in ziua in care a izbucnit incendiul.

- Cornel Dinicu ii banuiește pe Alina și Catalin ca ar fi provocat incendiul de la Ferma Dacilor, in urma caruia opt persoane au murit. Mama barbatului a intervenit, dupa ce a aflat ca fiul ei este suspect ca ar fi dat foc pensiunii.

- Alina și Catalin, doi angajați care lucrau la Ferma Dacilor, sunt suspecții lui Cornel Dinicu. Patronul crede ca amandoi ar fi dat foc pensiunii, mai ales ca erau cunoscuți in randul colegilor drept oameni care provoaca scandaluri, mai ales dupa ce consumau alcool peste masura.

- Alexandra, iubita lui Cornel Dinicu, a facut primele declarații dupa incendiu. Unde se afla femeia in momentul in care, pe data de 26 decembrie 2024, Ferma Dacilor a fost cuprinsa de flacari și opt persoane, respectiv cinci adulti si trei copii, au murit carbonizate.

- O turista cazata la Ferma Dacilor a povestit momentele prin care a trecut. Aceasta a ramas traumatizata de cele vazute, iar copiii implicați vor avea nevoie de mult ajutor pentru a gestiona cat mai bine traumele provocate.

- Apar noi detalii in cazul incendiului de la Ferma Dacilor, in urma caruia au murit opt persoane. De la mansarda ar fi pornit flacarile, și tot acolo s-ar fi aflat și o scara exterioara, care ar fi putut sa ii ajute pe oameni sa se salveze.