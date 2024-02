Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Catalin sunt acuzați de Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, ca ar fi dat foc pensiunii. Cei doi spun ca nu au vreo legatura cu cele intamplate și au fost doar martori la tragedia din cea de-a doua zi de Craciun.

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a scapat de arestul preventiv, in urma unei decizii definitive luate joi de Tribunalul Prahova. Amintim ca opt oameni, intre care și fiul lui Dinicu, au murit in urma unui incendiu care a cuprins pensiunea in a doua zi de Craciun. Controalele ulterioare…

- Catalin și Alina sunt doi angajați care lucrau la Ferma Dacilor și primii pe care Cornel Dinicu i-a banuit ca ar fi dat foc pensiunii. Barbatul a fost contrazis, de curand, in declarații chiar de mama lui, asta dupa ce i-ar fi spus femeii ca Alina l-a trezit in ziua in care a izbucnit incendiul.

- Cornel Dinicu ii banuiește pe Alina și Catalin ca ar fi provocat incendiul de la Ferma Dacilor, in urma caruia opt persoane au murit. Mama barbatului a intervenit, dupa ce a aflat ca fiul ei este suspect ca ar fi dat foc pensiunii.

- Alina și Catalin, doi angajați care lucrau la Ferma Dacilor, sunt suspecții lui Cornel Dinicu. Patronul crede ca amandoi ar fi dat foc pensiunii, mai ales ca erau cunoscuți in randul colegilor drept oameni care provoaca scandaluri, mai ales dupa ce consumau alcool peste masura.

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, a opta victima, deși cautarile…

- In urma incendiului devastator care a cuprins pensiunea Ferma Dacilor, soldat cu opt victime, inclusiv trei copii, anchetatorii exploreaza trei variante posibile ale cauzei tragediei. Deși investigația este inca in desfașurare, se pare ca incendiul a fost declanșat accidental, excluzand posibilitatea…

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…