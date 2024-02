Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Catalin au fost acuzați de Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, ca au dat foc pensiunii. In timp ce barbatul ii considera vinovați pe cei doi, angajații au o alta varianta și susțin ca au demonstrat ca nu au provocat incendiul atunci cand au fost supuși testului cu detectorul de minciuni.

- Catalin și Alina sunt doi angajați care lucrau la Ferma Dacilor și primii pe care Cornel Dinicu i-a banuit ca ar fi dat foc pensiunii. Barbatul a fost contrazis, de curand, in declarații chiar de mama lui, asta dupa ce i-ar fi spus femeii ca Alina l-a trezit in ziua in care a izbucnit incendiul.

- Cornel Dinicu ii banuiește pe Alina și Catalin ca ar fi provocat incendiul de la Ferma Dacilor, in urma caruia opt persoane au murit. Mama barbatului a intervenit, dupa ce a aflat ca fiul ei este suspect ca ar fi dat foc pensiunii.

- Alina și Catalin, doi angajați care lucrau la Ferma Dacilor, sunt suspecții lui Cornel Dinicu. Patronul crede ca amandoi ar fi dat foc pensiunii, mai ales ca erau cunoscuți in randul colegilor drept oameni care provoaca scandaluri, mai ales dupa ce consumau alcool peste masura.

- Autoritațile au luat o decizie de moment in privința lui Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor care a luat foc in a doua zi de Craciun, pe 26 decembrie 2023. Barbatul este acuzat de distrugere din culpa. Hotararea instanței nu este definitiva.

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, locația care a ars ca o torța in a doua zi de Craciun, a fost vazut pentru prima data in public de la tragedia in care și-au pierdut viața opt persoane.

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…