- Faza extrem de rara petrecuta pe un teren de fotbal in Rapid - Universitatea Craiova. Un jucator al oltenilor a atins mingea cu mana, insa arbitrul Ovidiu Hațegan nu a acordat lovitura de la 11 metri pentru giuleșteni. Craiova a deschis scorul in minutul 30, grație reușitei semnate de Andrei Ivan (27…

- Antrenorul Thomas Tuchel a declarat pentru postul german Prime Video ca Bayern Munchen ar fi putut castiga meciul cu Arsenal (2-2), marti seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- In ziua sferturilor de finala din Liga Campionilor, cea mai importanta competiție europeana, presa internaționala a publicat topul celor mai rapizi zece jucatori din aceasta stagiune. PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Arsenal și Manchester City sunt cele…

- Jayson Papeau (27 de ani) și Christopher Braun (32 de ani) s-au manifestat nervos, dupa ce Cristiano Bergodi a decis sa ii inlocuiasca de pe teren la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de Rapid in deplasare, scor 1-2. Jayson Papeau a fost scos de pe teren in minutul 57, dupa ce primise cartonașul…

- Primul penalty dictat impotriva Rapidului, in intregul sezon, a venit in minutul 64 al meciului cu Universitatea Craiova. Scorul era 1-1 in acel moment. Rapid a deschis scorul imediat dupa pauza, gol cu capul Funsho. Totul parea sa curga in favoarea giuleștenilor. Cateva minute mai tarziu, Houri era…

- Lyes Houri (28 de ani) a vazut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat in minutul 51 al meciului Universitate Craiova - Rapid, cand giuleștenii conduceau cu 1-0. Prima repriza a duelului de pe arena „Ion Oblemenco” a fost animata doar de cantecele galeriilor și de prezența lui Șucu și Angelescu…

- Rapid a cerut lovitura de la 11 metri in minutul 18 al derby-ului cu FCSB, la un duel intre Rrahmani și Dawa. Chemat de Sebastian Colțescu sa revada faza la monitorul VAR, Ovidiu Hațegan a luat o decizie rara și a pastrat decizia din teren. Prima repriza a derby-ului de pe Arena Naționala a fost lipsita…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut ca Rapid trebuia sa primeasca un penalty in minutul 85 al partidei cu Universitatea Craiova. Dar și oltenii, 5 minute mai devreme, la Baiaram. In minutul 85 al partidei Universitatea Craiova - Rapid (1-1), de luni, giuleștenii au reclamat un penalty. ...