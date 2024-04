De ce se dau primăvara cu var trunchiurile copacilor? In urmatoarea perioada, temperaturile vor inregistra o creștere accentuata in aproape toate regiunile țarii, iar acest lucru va determina gospodarii sa se implice intr-o serie de activitați specifice anotimpului primavara. In afara de curațenia generala, o alta activitate importanta este cea de ingrijire a pomilor fructiferi pentru a putea beneficia de cele mai bune condiții de creștere și de dezvoltare. Indiferent ca este vorba despre cireși, vișini, piersici, caiși, meri, peri, gutui sau corcoduși, rodul lor frumos colorat și aromat este un efect al ciclurilor vieții la acest nivel. Ca sa ne… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

