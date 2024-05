Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac verificari pentru a da de o femeie, in varsta de 65 de ani, disparuta din Timișoara. Aceasta a plecat de acasa acum aproape o saptamana.

- La data de 18 mai a.c., in jurul orei 20.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitei CRAIU ANDREEA EMANUELA, de 19 ani, din comuna Lumina, judetul Constanta. La data de 18 mai a.c., in jurul orei 05.00, aceasta a plecat in mod voluntar…

- UPDATE IPJ Buzau anunța ca minora a fost gasita: ,,Din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii de la domiciliu, insa polițiștii continua verificarile pentru clarificarea situației.” *ȘTIRE INIȚIALA Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale cauta un barbat, in varsta de 45 de ani. El era internat la Spitalul Municipal din Timișoara și a plecat marți din unitatea sanitara. Potrivit familiei, barbatul are probleme neurologice și nu poate vorbi.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 45 de ani, disparut din Timișoara. „In data de 20 martie, Sadoveac Cosmin-Viorel, ar fi plecat fara acordul medicilor de la un spital din Timișoara, iar pana in…

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timiș au fost sesizați, luni, sa efectueze verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din Gataia, judetul Timis. „La data de 14 martie, Scheuleac Gabriela Catalina a plecat la Liceul din Gataia, unde este…

- Un minor in varsta de 15 ani din orasul Deta, judetul Timis, a fost dat disparut dupa ce a plecat marti de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 15 ani, disparut din orașul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 78 de ani, disparut din municipiul Lugoj, judetul Timis. „In data de 11 martie, Truichici Milutin, ar fi plecat voluntar de la domiciliu sau din municipiul Lugoj, iar pana in prezent…