- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 35 de ani din Mureșenii Bargaului care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații ce ar putea sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, astazi, de catre o femeie cu privire la faptul ca fiica ei, MICUȚ ROBERTA-MARIA, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliu lor din Bistrița, in jurul orei 06:30, și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime de aproximativ…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui baiat in varsta de 15 de ani, dat disparut. „La data de 31 ianuarie 2024, in jurul orei 19:00, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin intermediul apelului unic de urgența…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 16 de ani, disparut de pe raza Timisoarei. „In data de 25 ianuarie a.c., LADISLAV LUKAS-SLAGEN ar fi plecat voluntar de la domiciliu sau de pe strada Martir Constantin Radu din Timișoara,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 17 ani, care a disparut. Gabriel-Sorinel Simeria a plecat, in data de 8 ianuarie a.c., de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața, in Timișoara, iar pana…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar in varsta de 17 ani, disparut de pe raza localitații Șag, județul Timiș. „La data de 8 ianuarie, Simerea Gabriel – Sorinel ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 17 ani, disparut de pe raza localitații Șag, județul Timiș. La data de 8 ianuarie, SIMEREA GABRIEL – SORINEL ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața din Timișoara,…

- Un baiat de 13 ani din localitatea Grabaț, judetul Timis, e cautat dupa ce a plecat ieri de la domiciliu si nu a mai revenit. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii minorului. Ieri seara, in jurul orei 20.00, polițiștii au fost sesizați cu privire…