- Patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a fost luat, marți, din arestul preventiv și dus la locul incendiului, unde au murit carbonizate in data de 26 decembrie 2023 opt persoane, printre care și baiatul sau. Anchetatorii fac cercetari la Ferma Dacilor in prezenta patronului complexului turistic…

- Administratorii pensiunii Ferma Dacilor din Prahova au fost reținuți de procurori, in urma audierilor și perchezițiilor de astazi. Actualul primal al comunei Gura Vadului și un fost primar, cercetați și ei in acest dosar. Procurorii au anunțat ca Cornel Dinicu și cei doi patroni ai firmei care deține…

- „De ce cred ca e o mana criminala? Pentru ca eu sunt victima perfecta”, spune, intr-o postare pe pagina de Facebook a pensiunii, Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor din localitatea Tohani, unde șapte trupuri carbonizate au fost gasite in urma unui incendiu. „Acestea sunt nopțile de priveghi…

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, deși cautarile au continuat și…

- In urma incendiului devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, autoritațile se confrunta cu o situație dramatica. Pana in prezent, 7 persoane, dintre care 3 copii, au fost gasite decedate in ruinele complexului turistic. Echipele de salvare continua cautarile pentru a gasi…

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, recunoaște ca era prieten cu patronul pensiunii de la Tohani și ca i-a laudat produsele alimentare, susținand ca nu știa ca aceasta pensiune funcționeaza fara autorizație ISU. Este vorba de pensiunea Ferma Dacilor, aflata in apropiere de Mizil (județul Prahova).…

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…

- In aceasta dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Complexul, care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a trei persoane, in timp ce alte cinci persoane sunt cautate in cladirea incendiata. Iata cine este Cornel Dinicu,…