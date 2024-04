Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul, una dintre cele mai autentice și pitorești regiuni din Romania, te incanta cu peisaje idilice, tradiții bogate și o atmosfera plina de autenticitate. Fiecare colț ascunde povești și secrete care iți vor ramane adanc intiparite in suflet. Iata zece locuri din Maramureș pe care nu trebuie…

- Tradițiile și obiceiurile musulmanilor de Ramazan Bayram sunt o adevarata lecție de generozitate. Dupa o luna de purificare spirituala prin post și rugaciuni, credincioșii musulmani sarbatoresc, timp de trei zile, acest eveniment, cunoscut și sub numele de Șeker Bayram sau „Sarbatoarea dulciurilor”.

- Tradițiile gastronomice romanești includ mancaruri și preparate prajite indelung, cum ar fi cartofii și șnițelele. Prajirea indelungata ar trebui sa fie evitata pe cat posibil din doua motive: in primul rand, din cauza conținutului ridicat de grasimi, care adauga valoare calorica alimentelor. The post…

- @ Inca o zi cu slujbe pline de adanca inalțare duhovniceasca, in bisericile ortodoxe @ Prin Maica Domnului, omul a fost eliberat de pacate @ Aceasta sarbatoare este simbolul innoirii și regenerarii spirituale Luni, pe 25 martie, luminata sarbatoare a Bunei Vestiri a Nascatoarei de Dumnezeu umple sufletele…

- Intr-o lume plina de simboluri și tradiții, unele conexiuni pot parea la prima vedere mai puțin evidente sau mai puțin obișnuite. Totuși, atunci cand vine vorba de sarbatoarea creștina a Paștelui și tradiția Iepurașului de Paste, mulți au incercat sa descifreze daca exista o conexiune care leaga cele…

- In localitatea Chiuzbaia, aparținatoare orașului Baia Sprie, tradițiile se pastreaza cu sfințenie. Oamenii locului, imbracați in costume populare, organizeaza mereu evenimente specifice sezonului. The post Sarbatoarea primaverii, a mamei și Lasatul secului first appeared on Informatia Zilei .

- Spectacol și buna dispoziție, muzica populara, traditii romanesti, dansatori și artiști consacrați – toate acestea in spectacolul extraordinar de folclor „Cine se iubește, la Bascov sarbatorește…”, organizat vineri la Casa de Cultura. Parte din tot ceea ce reprezinta tradițiile spațiului romanesc, Dragobetele,…

- Dragobete, sarbatoarea tradiționala a iubirii și primaverii, celebrata in 24 februarie. Obiceiuri și tradiții romanești Dragobete, sarbatoarea tradiționala a iubirii și primaverii se apropie. Ea este celebrata in ziua de 24 februarie, fiind considerata echivalentul romanesc al sarbatorii Sfantului Valentin.…