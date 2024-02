Stiri pe aceeasi tema

- Florin a fost gasit in stare grava in vestiar, la cateva ore de cand a inceput munca. Chiar daca i s-a spus ca soțul ei a murit in urma unui infarct, femeia nu crede ca in aceasta varianta, iar Tanța susține ca exista lucruri pe care unele persoane de la locul de munca i le-ar fi ascuns.

- Fiul cel mic al profesorului disparut susține ca el, mama și fratele lui mai mic au ajuns sa fie acuzați de moartea barbatului, in urma declarațiilor antrenorului de șah. Tot el ar fi fost cel care a declarat ca fiul cel mic ar fi sarit cu un cuțit la Marian Claudiu Balan.

- In urma cu o zi, Costel spunea ca fratele lui, Minel, ar fi fost ucis și ca deja banuiește cine i-ar fi facut rau. Ieri, un alt caz a fost semnalat de la un telespectator. In luna martie 2020, tatal lui Ion a fost gasit fara suflare la 18 km distanța de locul unde Minel a murit.

- Un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, care lucra ca taximetrist in Franța, Paris, a decedat, dupa ce a fost impușcat de doi barbați, care voiau sa ii fure mașina. Moldoveanul era originar din raionul Briceni. Astfel, familia acestuia solicita ajutor pentru repatrierea corpului.

- Caz șocant in Thailanda. Un roman, care se afla in vacanța, a fost gasit mort in apropierea hotelului unde a fost cazat. Acesta s-a stins din viața pe loc, motiv pentru care nimeni nu a mai reușit sa al salveze. Familia lui se pregatește acum de inmormantare.

- Doi romani au murit ieri, in condiții ingrozitoare, in Franța. Au fost striviți de un zid, in timp ce se aflau la locul de munca. Tanarul și tatal lui s-au stins din viața sub privirile mamei lui, care a incercat sa ii salveze. Acum, femeia este devastata de tristețe.

- Un angajat roman din trei (31%) crede ca nu isi va putea pastra aceeasi slujba sau una similara pana la varsta de 60 de ani, cu 4% peste media Uniunii Europene (UE), potrivit celui mai recent raport al Agentiei Europene de Securitate si Sanatate in Munca, analizat de o companie specializata in consultanta…

