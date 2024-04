Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe anchete sunt in desfașurare de cand au aparut mai multe informații despre medicii de la Spitalul „Sf. Pantelimon”, acolo unde mai multe persoane ar fi murit in condiții suspecte. 19 oameni s-ar fi stins subit, unii dintre ei, dupa ce unele cadre medicale ar fi scazut intenționat doza din medicamente…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din comuna buzoiana Berca, se afla in stare grava la ATI, dupa ce a suferit un grav accident de motocicleta produs, ieri, pe DN 10. Medicii fac tot posibilul sa il țina in viața. Duminica dupa-amiaza, Costi se plimba cu motocicleta pe Drumul Național 10, Buzau-Brașov.…

- Apar din ce in ce mai multe detalii șocante despre tragedia de la spitalul Movila din Ploiești. Familia femeii moarte vrea sa știe de ce ea nu a putut fi salvata, in timp ce alți pacienți au fost. Fiica femeii a vorbit cu medicii, iar declarațiile ei sunt ingrozitoare. Iata ce i s-a spus!

- La opt luni de la moartea Ginei, familia vrea sa se faca dreptate. Cele doua surori spun ca, in urma anchetei, nu s-au aflat detalii importante despre ceea ce s-a intamplat și ca nici nu s-ar fi facut audieri, dar principalul suspect și cel care a gasit-o fara suflare este chiar iubitul ei, Aurel.

- Primul si singurul spital social din Romania va fi gata luna aceasta, la Iasi. Parintele Dan Damaschin, cunoscut ca ajuta mii de copii si mame in suferinte, a construit, din donatii, un spital cu zeci de specializari, cu aparatura performanta si chiar farmacie. Medicii de aici vor fi platiti din donatii…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de marți spre miercuri pe DN14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Un bebeluș in varsta de 8 luni și un barbat de 29 de ani au murit pe loc. O tanara de 17 ani a ajuns in stare grava la spital, scrie cotidianul local Ora de Sibiu.Accidentul s-a produs in jurul…

- Opt copii din Romania, suspecți de botulism! Doi dintre ei sunt in stare grava și toți au mai puțin de 7 ani. Iata ce se intampla in aceste momente la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara!

- In data de 26 ianuarie, la Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava a fost adusa de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean o pacienta in varsta de 20 de ani care incercase sa se sinucida, tanara avand o plaga injunghiata autolitica la nivelul hemitoracelui drept. Potrivit purtatorului de cuvant…