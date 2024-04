Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politisti de la Serviciul Omoruri vor relua luni audierile in cazul plangerilor privind decesele suspecte de la Spitalul Clinic de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Capitala, in cadrul unui dosar penal in rem deschis pentru omor. Conform unui comunicat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a anunțat vineri, 12 aprilie, printr-un comunicat de presa ca pana la acest moment au fost audiați trei angajați ai unitații spitalicești, iar procurorii au inceput urmarirea penala cu privire la infracțiunea de omor.

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a fost sesizat pe 11 aprilie de catre un angajat al Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Pantelimon” București cu privire la faptul ca, in perioada 4-7 aprilie 2024, in Secția de Anestezie și Terapie Intensiva (A.T.I.) a spitalului ar fi decedat cca. 20 de pacienți,…

- Continua sa apara detalii in cazul care a șocat opinia publica, dupa apariția unor acuzații privind posibile decese suspecte la secția ATI (Anestezie Terapie Intensiva) de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti. S-au deschis anchete și se fac deja primele audieri, menite sa…

- Colegiul Medicilor a anunțat și el ca a demarat o ancheta in coordonare cu Departamentul de Jurisdicție Profesionala. The post ANCHETA LA SPITALUL SFANTUL PANTELIMON Corpul de control trimis dupa decesele suspecte ale a 19 pacienți first appeared on Informatia Zilei .

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a avut o prima reacție, joi, la Digi24, cu privire la anchetele de la spitalul Sf. Pantelimon din București, declanșate dupa ce o asistenta de la Terapie Intensiva a acuzat medicii de acolo ca au scazut doza unui anume tratament și mai mulți pacienți ar fi murit…

