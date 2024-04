Continua sa apara detalii in cazul care a șocat opinia publica, dupa apariția unor acuzații privind posibile decese suspecte la secția ATI (Anestezie Terapie Intensiva) de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti. S-au deschis anchete și se fac deja primele audieri, menite sa verifice aceste acuzații grave și sa stabileasca exact ce […] The post Audieri in cazul deceselor suspecte de la Spitalul „Sf. Pantelimon”/Anchetatorii ar lua in calcul deshumarea pacienților first appeared on Ziarul National .