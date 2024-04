Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Capitalei efectueaza, vineri, audieri in cazul deceselor de la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon" din Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

- Alexandru Rafila descinde la 'spitalul groazei' din București, unde au fost zeci de morți suspecte - Ministrul a rabufnit: Lasati-ne sa ne facem treaba!Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat vineri, inainte de vizita la Spitalul Clinic de Urgenta Sf.

- Un asistent medical de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala reclama ca 20 de pacienți de la ATI au murit in ultimele zile, din cauza administrarii incorecte a unui medicament. Ministrul Sanatații spune ca numarul deceselor este „neobișnuit de mare, chiar și pentru o secție ATI”, dar are indoieli…

